Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 66 bin 467 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 417 bin 787 testte 66 bin 467 vaka tespit edildi. 143 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 316 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 417 bin 787 testte 66 bin 467 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 316 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,85, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,38 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 9 bin 739, 2'nci dozda 51 milyon 756 bin 893 ve 3'üncü dozda 20 milyon 348 bin 276 olmak üzere toplam 134 milyon 195 bin 65 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE DİKKATLİ OLUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun" dedi.