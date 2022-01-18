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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 69 bin 658 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 418 bin 253 testte 69 bin 658 vaka tespit edildi. 157 kişi hayatını kaybederken, 77 bin 612 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 69 bin 658 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 418 bin 253 testte 69 bin 658 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 77 bin 612 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,30, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,07 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 288 bin 97, 2'nci dozda 52 milyon 182 bin 212 ve 3'üncü dozda 23 milyon 739 bin 244 olmak üzere toplam 139 milyon 865 bin 637 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'İMKANI OLANLAR AŞILARINI ERTELEMESİN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkanı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkanı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin" ifadelerini kullandı.

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