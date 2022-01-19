Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 72 bin 615 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 412 bin 31 testte 72 bin 615 vaka tespit edildi. 176 kişi hayatını kaybederken, 84 bin 426 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 412 bin 31 testte 72 bin 615 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, 84 bin 426 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,31, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,10 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 300 bin 231, 2'nci dozda 52 milyon 201 bin 758 ve 3'üncü dozda 23 milyon 870 bin 479 olmak üzere toplam 140 milyon 87 bin 559 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'65 YAŞ ÜSTÜNÜN HASTANEYE YATIŞ ORANI YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son verilere göre, 65 yaş ve üstü, vakaların yüzde 8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı yüzde 1,45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı yüzde 10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir" ifadelerini kullandı.