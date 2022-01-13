Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 75 bin 564 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 410 bin 116 testte 75 bin 564 vaka tespit edildi. 153 kişi hayatını kaybederken, 51 bin 675 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 410 bin 116 testte 75 bin 564 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken, 51 bin 675 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,86 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 205 bin 214, 2'nci dozda 52 milyon 51 bin 409 ve 3'üncü dozda 22 milyon 775 bin 170 olmak üzere toplam 138 milyon 326 bin 318 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'ENFEKTE OLANLARIN ÇOK DAHA DÜŞÜK ORANI HASTANEYE YATIYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.