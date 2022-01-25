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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 76 bin 341 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 418 bin 427 testte 76 bin 341 vaka tespit edildi. 174 kişi hayatını kaybederken, 82 bin 203 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 76 bin 341 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 418 bin 427 testte 76 bin 341 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, 82 bin 203 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,41, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,26 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 361 bin 27, 2'nci dozda 52 milyon 299 bin 996 ve 3'üncü dozda 24 milyon 488 bin 427 olmak üzere toplam 141 milyon 98 bin 118 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'İSTEMSİZ HAREKETTEN KAÇINALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temizlik, aşı dışında, Kovid-19'la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu istemsiz hareketten de kaçınalım. Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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