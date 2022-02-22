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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 86 bin 70 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 463 bin 335 testte 86 bin 70 vaka tespit edildi. 271 kişi hayatını kaybederken, 98 bin 199 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 86 bin 70 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 463 bin 335 testte 86 bin 70 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybederken, 98 bin 199 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,87, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 643 bin 606, 2'nci dozda 52 milyon 746 bin 699 ve 3'üncü dozda 26 milyon 817 bin 259 olmak üzere toplam 145 milyon 128 bin 369 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'KENDİMİZİ KORUYALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, halihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

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