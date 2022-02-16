Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 94 bin 176 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 463 bin 241 testte 94 bin 176 vaka tespit edildi. 271 kişi hayatını kaybederken, 104 bin 409 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 463 bin 241 testte 94 bin 176 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybederken, 104 bin 409 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,79, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,86 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 596 bin 845, 2'nci dozda 52 milyon 672 bin 756 ve 3'üncü dozda 26 milyon 450 bin 661 olmak üzere toplam 144 milyon 476 bin 562 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'SALGININ YAŞLILARDA VE KRONİK HASTALARDA ÖLÜME YOL AÇTIĞINI BİLİYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı" ifadelerini kullandı.