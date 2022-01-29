Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 94 bin 783 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 440 bin 17 testte 94 bin 783 vaka tespit edildi. 174 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 261 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 440 bin 17 testte 94 bin 783 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 261 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,48, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,37 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 402 bin 431, 2'nci dozda 52 milyon 367 bin 432 ve 3'üncü dozda 24 milyon 855 bin 676 olmak üzere toplam 141 milyon 703 bin 801 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'OMİCRON KAYNAKLI ARTIŞ UMUT KIRICIYMIŞ GİBİ ANLAŞILMAMALI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" ifadelerini kullandı.