Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 96 bin 514 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 432 bin 131 testte 96 bin 514 vaka tespit edildi. 236 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 274 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 432 bin 131 testte 96 bin 514 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 274 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,65, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,63 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 505 bin 252, 2'nci dozda 52 milyon 530 bin 366 ve 3'üncü dozda 25 milyon 689 bin 064 olmak üzere toplam 143 milyon 125 bin 638 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'AŞINIZI YAPTIRIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dahil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın" dedi.