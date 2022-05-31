Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 975 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 128 bin 854 testte 975 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 946 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 128 bin 854 testte 975 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 946 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,19, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,50 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 843 bin 685, 2'nci dozda 53 milyon 67 bin 556 ve 3'üncü dozda 27 milyon 802 bin 350 olmak üzere 147 milyon 734 bin 958 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.