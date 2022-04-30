Koronavirüs tablosu açıklandı! 24 mart 2020'den sonra ilk kez

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 9 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 924 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 29 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 924 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu. Bir günde toplam 127 bin 95 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 8 bin 302 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,44 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 495 bin 274’e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında, ''Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020’DEN SONRA İLK KEZ bugün 10’un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın.'' ifadelerini kullandı.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.