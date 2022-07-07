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Koronavirüs vakaları patladı! Maske geri mi dönüyor?

Koronavirüste yazın sönümlenme beklenirken vakaların son haftalarda artışa geçmesi alarma neden oldu.
Koronavirüs vakaları patladı! Maske geri mi dönüyor?

Son bir ay içinde hastanelere yapılan başvuruların artması, koronavirüste ‘yeni dalganın’ habercisi olurken, son haftada risk gruplarında yoğun bakımlara yatışın arttığı öğrenildi.

Son hafta verilerine göre 3 hafta içinde virüs vakaları 5 kat arttı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı, bilim insanlarının değerlendirdiği haftalık verilerde, son üç haftada vaka sayıları önce yüzde 150, geçen hafta ise yüzde 115 arttı. Bu kapsamda 13-19 Haziran arasında 10 bin 954 olan haftalık vaka sayıları, 20-26 Haziran tarihlerinde 26 bin 635’e, 27 Haziran-3 Temmuz arasında ise 57 bin 113’e yükseldi.

POZİTİFLİK ORANI

Yapılan değerlendirmelere göre, geçen hafta günlük ortalama 8 binden fazla vaka kaydedildi. Aktif vaka sayısı da uzun bir aradan sonra hızla artmaya başladı. Son hafta tespit edilen vakalarla aktif vaka sayısı 60 bine dayandı. Türkiye’de tüm kısıtlamaların kaldırıldığı nisanın son haftasından bu yana haftalık ölümler 20 civarında gerçekleşirken, son hafta ölümlerde de artış kaydedildi ve 27 Haziran-3 Temmuz arasında bu sayı 25’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı test sayılarını açıklamadığı için tam olarak bilinmemesine rağmen, testlerin pozitif çıkma oranının özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yüzde 20’yi aştığı belirtiliyor.

İSTANBUL’LA BAŞLADI

Uzmanlar artışların ilk olarak İstanbul’da görünmeye başladığını söyledi: “Şimdi 10 gündür Ankara ve çevre illerde de artışları gözlemliyoruz. Vakalar grip şeklinde. Ama hastaneye yatırdığımız vakalar olmaya başladı. Şikâyetler az ama risk grupları için sıkıntılı oluyor. Grip olduklarını düşünüp teste gitmeyenler de çoğunlukta. Çok hızlı bulaşıyor. Aşı olanlar ve daha önce hastalığa yakalananlar hafif geçiriyor. Ama bağışıklık sisteminde problem olanlar, şeker hastaları ve kanser tedavisi olanlar risk altında.”

BİREYSEL ÖNLEM VAKTİ

COVID-19 dalgalanması tüm dünyayı harekete geçirirken, hükümetler üzerinden yeni kurallar konulması yerine, bireysel önlemlere vurgu yapılıyor.

MASKE VAKTİ GELDİ

Özellikle risk grupları ve yaşlılar için aşılar hatırlatılırken, kapalı mekânda Maske kullanımına yeniden dönülmesi isteniyor. Yaz tatilleri ve bayram hareketliliği, vakaların taşra kentlerinde de artmasına neden olacak.

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