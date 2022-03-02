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'Koronavirüse yakalanırım' korkusu, sistit vakalarını artırdı

Üroloji Uzmanı Dr. Aslı Şen, idrar yollarının iltihaplanması anlamına gelen sistit vakalarının salgın döneminde arttığını belirterek, "Son dönemde özellikle 'Hastaneye gidersem koronavirüse yakalanırım' korkusu nedeniyle hekime başvurular gecikiyor" dedi.
'Koronavirüse yakalanırım' korkusu, sistit vakalarını artırdı

Üroloji Uzmanı Dr. Aslı Şen, son dönemde artan sistit vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Sistitin idrar yollarında özellikle mesanede görülen iltihapların genel ismi olduğunu belirten Dr. Şen, "Ama onun dışında idrar yollarında erkeklerde prostat seviyesinde, yine erkeklerde ve kadınlarda böbrek seviyesinde yani piyelonefrit olarak görülebilir. Ayrıca idrar kanalının son çıkım noktasında da idrar yolları iltihapları görülebilmektedir. Sistit normalde erkeklerde pek fazla görülmez, nadir görülür. Kadınlarda ise erkeklere nazaran oldukça sık görülür hatta her 100 kadından 10'u bir yılda muhakkak bir idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor. Son dönemlerde özellikle koronavirüs döneminde hekime başvuruların gecikmesi nedeniyle biz komplike idrar yolu enfeksiyonları görmeye başladık yani ilerlemiş idrar yolu enfeksiyonları görmeye başladık. Eskiden az bir semptomda bile hastalar hekime başvururken son dönemde özellikle 'Hastaneye gidersem koronavirüse yakalanırım' korkusu nedeniyle hastaneye ve hekime başvurular gecikiyor" diye konuştu. 

'VAKİT KAYBETMEDEN HEKİME BAŞVURULMASI GEREK'

Dr. Aslı Şen, salgın döneminde sistit vakalarının arttığına dikkat çekerek, "Özellikle ilerlemiş sistit vakalarının hekime başvurunun gecikmesi nedeniyle ayrıca arttığını söyleyebiliriz. Koronavirüs öncesi hastalarımız idrar renginde, idrar kokusunda bir değişiklik olduğu vakit ya da idrar yollarında herhangi bir şikayetleri olduğu zaman hemen hekime ya da hastaneye başvururlardı fakat koronavirüs döneminden sonra bu başvurular gecikti. Bu nedenden dolayı neredeyse tüm başvuruların yarısından fazlası ilerlemiş vakalar olarak geliyor. Bu hastalığa yakalanmamak için özellikle soğuk havalarda bel, bacak ve ayak bölgelerinin sıcak tutulması önemli. Ayrıca yeterli sıvı alınması ve aynı zamanda tuvalet hijyenine dikkat edilmesi de oldukça önemli konular arasında yer alıyor ve kişinin en ufak bir idrar yolu şikayeti, idrar yollarında ağrı ve sızı, idrar renginde değişiklik olduğu vakit hekime başvurması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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