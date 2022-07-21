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Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 226 bin 532 oldu

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz arasında vaka sayısı 226 bin 532 oldu, 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.
Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 226 bin 532 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüsten dolayı 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloya göre vaka sayısında önceki haftaya göre artış yaşandığı görüldü.

Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 524 bin 71 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 184 oldu.

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