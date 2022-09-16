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'Koruyucu aile' modeli ile 8 bin 746 çocuk sıcak yuvaya kavuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda devlet korumasında bulunan 8 bin 746 çocuk, 7 bin 248 koruyucu aile yanında hayata tutunuyor.
'Koruyucu aile' modeli ile 8 bin 746 çocuk sıcak yuvaya kavuştu

AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, "aile odaklı sosyal hizmetler" kapsamında uygulanan sosyal hizmet modellerinden "koruyucu ailelik" ile çocukların aile ortamında sağlıklı gelişmeleri amaçlanıyor.

Bu modelle, korunma ihtiyacı olan çocuklardan çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayanların eğitim, bakım ve yetiştirilmesi sorumluluğunu devletle paylaşan "koruyucu aileler", çocukların aile ortamında hayata hazırlanmasına yardımcı oluyor.

İlk uygulama örnekleri 1961 yılında başlayan koruyucu aile hizmeti, 19 Aralık 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile daha etkin hale geldi.

Aile odaklı sosyal hizmetler içinde yer alan "koruyucu aile" modeli kapsamında, 2002 yılında 515 çocuk koruyucu aile yanındayken, bu yıl ağustos sonu itibarıyla 7 bin 248 koruyucu ailenin yanında 8 bin 746 çocuk bakım altında bulunuyor.

Kimler koruyucu aile olabilir?
Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların aile ortamında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak yapan uygun aile ya da kişilerden oluşuyor.

İlgili mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, kurumla iş birliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes koruyucu aile olabiliyor.

Koruyucu aile olabilmek için Türkiye'de sürekli ikamet etmek, en az ilkokul düzeyinde eğitim almak, 25-65 yaş aralığında bulunmak, düzenli gelire sahip olmak şartlarını taşıyan, çocuğa kanunen bakmakla yükümlü öz anne-baba ya da vasi dışındaki herkes, koruyucu aile olmak için başvuruda bulunabiliyor.

Devlet, koruyucu ailelere ve yerleştirilen çocuğa olanaklar sağlıyor
Devlet, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk ve aile için birçok alanda destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, koruyucu ailelere baktıkları her çocuk adına, çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödeniyor.

Özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar için aylık bakım ücreti yüzde 50 artırılarak uygulanıyor.

Koruyucu ailelerden, eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi olmayan eşlerden birinin bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme belgesinin ibrazı halinde primlerin aylık ödemelere ilave edilerek karşılanması sağlanıyor.

Koruyucu aileler, korunmaya ihtiyacı olan çocukların kendine özel ve farklı gereksinimlerini anlayarak, onlarla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirmek ve çocukların hizmetten daha iyi şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla koruyucu aile eğitimleri yoluyla destekleniyor.

Koruyucu ailelere, "Temel Anne-Baba Eğitimi", "Çocuk Gelişimi, İletişim, Ergenlik, Güçlendirme ve Stresle Başa Çıkma, Bağlanma ve Gelişim, Travma ve İyileşme" gibi birçok konuda eğitim veriliyor.

İl müdürlüklerince koruyucu ailelere ve çocuklara yönelik hizmetin etkin yürütülebilmesi için psiko-sosyal destek çalışmaları yapılıyor.

Çocuklar koruyucu aile yanına yerleştirildikten sonra ilk bir yılda her ay, ikinci yıldan itibaren ise 3 ayda bir yerinde ziyaret edilerek takip altında tutuluyor. İzlemelerde, çocukların psiko-sosyal gelişimleri, eğitime devam durumları değerlendiriliyor.

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