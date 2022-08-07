Köse çalışmaları inceledi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte Hüseyin Gazi Türbesi ve Cem Evi’nde Mamak Belediyesi tarafından yürütülen tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Mamak Belediyesi, Hüseyin Gazi Türbesi’nde hummalı bir çalışma yürütüyor. Tarihi türbenin tadilatları özenle yapılırken, peyzaj, yol bakım ve onarım çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak Hüseyin Gazi Türbesi ve Cem Evi’nin tadilat bakım onarım çalışmalarını hızlandırdık. Artık son aşamaya gelindi. Buraya gelen ziyaretçiler daha temiz ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilecek. Bu topraklar, bu coğrafya, sevgi ve hoşgörü medeniyetinin, birlikte yaşama kültürünün doğduğu, yeşerdiği ve dünyaya örnek teşkil ettiği topraklardır. Allah bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten ve güzellikten ayırmasın” dedi.