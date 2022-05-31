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Kovid olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan sanığa dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmalarının ardından sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunduğu iddia edilen sanık hakkında, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kovid olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan sanığa dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Pınar Ö'nün sosyal medya paylaşımının Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret suçunu oluşturduğu değerlendirilerek Adalet Bakanlığından kovuşturma izni istendiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün kovuşturmaya izin verdiği ifade edilen iddianamede, sanığın sosyal medya hesabından yaptığı hakaret içerikli paylaşımının eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu kaydedildi.

İddianamede sanığın paylaşımlarını sosyal medya hesabından yapması nedeniyle aleniyet unsurunu da gerçekleştirdiği bilgisine yer verilerek, sanığın "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ne olmuştu?
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Pınar Ö'nün (35) yakalanması için çalışma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla gözaltına alınan Pınar Ö, savcılık tarafından, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edilmişti.

Kimlik tespitinde aylık 13 bin lira gelirle turizm işi yaptığını beyan eden Pınar Ö, savunmasında, "Helva etiketinin Cumhurbaşkanını hastalığa yakalanmasıyla ilgili olup olmadığını bilmiyorum. Etiketi görünce erkek arkadaşımla aram iyi olmadığından attığım tweeti görür diye bu şekilde bir şey yazdım. İlgili tweetimle Cumhurbaşkanı'nı kastetmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, Pınar Ö. hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan "konutu terk etmeme (ev hapsi)" şeklindeki adli kontrol şartının uygulanmasına karar vermişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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