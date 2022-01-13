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Köyceğiz Gölü taştı, restoran ve kafeler su altında kaldı

MUĞLA'da etkili olan sağanak nedeniyle taşan Köyceğiz Gölü'nün kenarındaki restoran ve kafeleri su bastı. İşletmeciler, sular altında kalan masa ve sandalyeleri kurtarmak için seferber oldu.
Köyceğiz Gölü taştı, restoran ve kafeler su altında kaldı

Kent genelinde 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Köyceğiz ilçesindeki derelerin debileri yükseldi. Köyceğiz Gölü'nü besleyen 4 derede de su seviyesi arttı. Derelerin taşıdığı yağmur suları nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerini su bastı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı. Atatürk kordonundaki kafe ve restoran işletmecileri, sular altında kalan masa ve sandalyelerini kurtarmak için seferber oldu. Göldeki su seviyesinin yüksekliğini koruması nedeniyle Sanat Sokağı'nda takı malzemesi ile süs eşyaları satan esnaf ise iş yerlerini açmadı.

Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi arasında düzenlenen feribot seferlerinin, Dalyan Kanalı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

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