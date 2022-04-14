  • BIST 2.473,43
  • Altın 925.094
  • Dolar 14.6147
  • Euro 15.9746
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı

Diyarbakır'da, Malabadi Sulama Birliği'ne ait sulama kanalının su tutmak için kullanılan 50 demir kapısı ile mazgal ve metal aksamları çalındı. Bu nedenle su verilemeyen kanala, yeni kapılar monte edilmeye başlandı.
Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı

Silvan ilçesinde 160 bin dekar araziye hizmet veren Malabadi Sulama Birliği'ne ait 90 kilometre uzunluğunda, Diyarbakır ile Batman'a bağlı bazı köylere su veren sulama kanalında su tutmak için kullanılan 50 demir kapı ile mazgal ve metal aksamları, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Birlik üyelerinin ihbarı üzerine jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. Kapıları çalındığı için su verilemeyen kanala yeni kapılar monte edilmeye başlandı.

Malabadi Sulama Birliği Başkanı Oktay Kılıç, Silvan ve Bismil ilçeleriyle Batman merkeze bağlı bazı köylere hizmet verdiklerini ifade ederek, "Yaklaşık 50 çet kapısı çalındı.

Bu durumu çok kısa bir sürede bertaraf ederek en kısa zamanda sulama suyunu bırakmaya çalışacağız. Olayla ilgili adli mercilere suç duyurusunda bulunup, Valilik ve kaymakamlıklarımıza da konuyu aksettirdik" dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kestiği ağacın altında kalıp hayatını kaybetti14 Nisan 2022 Perşembe 12:59
  • Eskişehir'de kaçak silah operasyonu14 Nisan 2022 Perşembe 12:58
  • Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Sürüşü" düzenlenecek14 Nisan 2022 Perşembe 12:54
  • Çaldıkları motosikleti internette satmaya çalışırken yakalandılar14 Nisan 2022 Perşembe 12:48
  • Yunanistan'a götürülmek istenen 750 kilo kum midyesi ele geçirildi14 Nisan 2022 Perşembe 12:47
  • Bursa'da köpeklerin saldırdığı çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor14 Nisan 2022 Perşembe 12:43
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı14 Nisan 2022 Perşembe 12:40
  • Rize- Artvin Havalimanı’nda test uçuşu14 Nisan 2022 Perşembe 12:39
  • Bakanlıktan Yüksek Hızlı Tren hatları açıklaması14 Nisan 2022 Perşembe 12:38
  • Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı14 Nisan 2022 Perşembe 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti