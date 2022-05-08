Koyun yüklü kamyonetin otomobile, ardından bariyerlere çarptığı kazada, 18 koyun öldü

Iğdır'da otomobile çarpan koyun yüklü kamyonet, beton bariyerlere çarparak durdu. Kazada kamyonetin sürücüsü ve koyunların sahibi yaralandı, 18 koyun öldü.

Kaza öğlen saatlerinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Mehmet Öngü yönetimindeki koyun yüklü 04 D 1392 plakalı kamyonet emniyet müdürlüğü önünden geçerken, müdürlük binasından çıkan 76 AAD 054 plakalı otomobile çarparak müdürlük önünde bulunan beton bariyere çarparak durdu. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Öngü ve koyunların sahibi Yakup Derinsu , yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoför Ögnü'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazada kamyonetteki koyunlardan 18'i öldü, durumu ağır 15 koyun kesilirken sağ kalan 43 koyun bir kamyonetle götürüldü. Kısa sürede olay yerine gelen Iğdır Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürü Secced Karadağ ve ekibi, kamyonette sıkışan şoför ve koyun sahibini kurtardı, ölen koyunlar toplanarak bir süreliğine kapanan yolu trafiğe açtı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı