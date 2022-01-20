Koyunlarını parçalanmış olarak buldu; civardaki 2 köpeği öldürdü

Muğla'da E.G., ağılındaki 10 koyunu parçalanmış halde buldu. E.G. olayın ardından koyunlarına saldırdığını düşündüğü 2 köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde E.G. adlı kişi, ağılında 10 koyununu parçalanmış olarak buldu. E.G., evdeki av tüfeğini alıp koyunlarını öldürdüğünü düşündüğü civardaki 2 köpeğe ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği köpekler olay yerinde öldü. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ölen köpekleri belediye barınağına götürdü. Polis, E.G.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından ifadesi alınan E.G. serbest bırakıldı.

Öte yandan, koyunlara hangi hayvanın saldırdığı, yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Bodrum'da ağıldaki 10 koyunu parçalanmış halde bulan E.G., olayın ardından koyunlarına saldırdığını düşündüğü 2 köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yasal sürecin başlatıldığına dair açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesinde 10’dan fazla koyununu telef ve yaralı vaziyette bulan çoban, öfke ile bölgede gördüğü 2 köpeği kafasından tüfekle vurarak öldürdüğü haberi bizleri derinden üzdü. Hem koyunların telef olmasından hem de 2 sahipsiz köpeğin öldürülmesinden duyduğumuz üzüntüyü bildirmek isterim. Buradan yetiştiricimize geçmiş olsun diyorum. Sahipsiz hayvanların rehabilitasyon ve kayıt işlemlerinin yerel yönetimlerin uhdesinde olduğunu ifade ederek, sahipsiz hayvanlara yönelik saldırı ve şiddet karşısında ihbarların DKMP ile İl/İlçe Müdürlüklerimiz tarafından değerlendirildiğini ifade etmek isterim. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlümüz yetkilileri olay yerine intikal ederek gerekli incelemeleri yapmıştır. Buna göre 9 baş koyun parçalanarak telef olmuş, 20’ye yakın yaralı ve ağır yaralı hayvanın olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılmıştır."