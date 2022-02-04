Koza Altın kur korumalı mevduat hesabı açtı

Koza Altın, 6 ay vadeli 831,3 milyon TL'lik kur korumalı mevduat hesabı açtı.

Koza Altın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada 6 ay vadeli toplam 831,3 milyon TL'lik mevduat hesabbı açtığını duyurdu. Alınan kararla beraver 87 milyon TL'lik kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacağı belirtildi.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

Şirketimiz çeşitli bankalarda bulunan mevduatları için kur korumalı TL mevduat programına katılma kararı almış olup, 6 ay vadeli toplam 831.319.953.47 TL mevduat hesabı açmıştır.

Alınan bu karar neticesinde 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‘nun geçici 14.maddesi kapsamında yaklaşık 87.000.000 TL ( Yaklaşık 63.800.000TL si 2021 yılına aittir. ) beklenen kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacaktır.