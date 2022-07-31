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KPSS eğitim bilimleri oturumu yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) eğitim bilimleri oturumu yapıldı.
KPSS eğitim bilimleri oturumu yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen KPSS'nin genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı.

2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verildi.

2022-KPSS lisans oturumlarının ikincisi olan eğitim bilimleri oturumu saat 14.45'te başladı. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Eğitim bilimleri testinde 80 soru yer alacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.

Alan bilgisi oturumları haftaya yapılacak
Öte yandan KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 6 Ağustos'ta 10.15'te; alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te, alan bilgisi 3. oturumu ise (işletme, muhasebe, istatistik) 7 Ağustos saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

İstanbul
İstanbul'da Adaylar, sabah saatlerinden itibaren 2022-KPSS lisans oturumlarının ilkine girmek üzere okullara geldi. Burada son tekrarlarını yapan adaylar, aileleriyle vedalaşarak salonlara geçti.

Saat 10.15'te başlayan sınav için 10.00 itibarıyla okulların kapıları kapandı. Yakınlarının heyecanlarına ortak olan aileler, dualar edip onlara destek oldu.

Adaylardan Lokman Önal, basın mensuplarına sınava programlı bir şekilde çalıştığını söyledi.

İşte olduğu için hazırlık sırasında bazı aksaklıklar olduğunu belirterek, "Ben kendime güveniyorum. Öğretmenlik için giriyorum. İnşallah coğrafya öğretmeni olarak buradan çıkarım." dedi.

"Hak eden hak ettiği yere gelir umarım"
Tarih bölümü mezunu olan Mine Çankaya ise lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi'nde formasyon eğitimi aldığını ifade etti.

Özel sektörde çalıştığı için sınava çok fazla çalışmadığını anlatan Çankaya, "Yine de bir şansımı denemek istedim. Sınava girecek herkese başarılar dilerim. İnsanlarının hayatlarının 2-3 saatlik sınava bağlı olmadığı bir düzen olur. Hak eden hak ettiği yere gelir umarım." diye konuştu.

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