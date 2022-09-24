  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8365
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 13 °C
»

KPSS sabah oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu başladı.
KPSS sabah oturumu başladı

KPSS maratonunun ilk haftası, iptal edilen oturumların ardından yeni takvime göre yeniden yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile 18 Eylül'de başlamıştı.

KPSS'nin ikinci haftasında, Lisans Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylar, sırasıyla kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini yanıtlayacak. Adaylara 120 sorudan oluşan tüm testler için 150 dakika süre verildi.

Sınavın öğleden sonraki oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve adayların saat 14.30'dan sonra binalara girişlerine izin verilmeyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk dersin heyecanını öğretmenlerinin papağanı "Papi" ile yendiler13 Eylül 2022 Salı 10:17
  • Türk Eğitim Sen anketi: Okul bütçeleri yeterli değil12 Eylül 2022 Pazartesi 10:52
  • Ortaokul ve lise öğrencileri için ders zili yarın çalıyor11 Eylül 2022 Pazar 20:47
  • KPSS giriş belgeleri erişime açıldı08 Eylül 2022 Perşembe 14:38
  • MEB: Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 12 Eylül'den itibaren ödenecek07 Eylül 2022 Çarşamba 14:22
  • Ek yerleştirmeler başladı07 Eylül 2022 Çarşamba 10:24
  • Eğitim alışverişinden 40 milyar lira ciro bekleniyor03 Eylül 2022 Cumartesi 11:23
  • GSB yurtlarına başvuru sayısı 415 bin 305 oldu02 Eylül 2022 Cuma 12:45
  • 2022 ALES/2 sonuçları açıklandı02 Eylül 2022 Cuma 10:26
  • Bakan Kasapoğlu, 415 bin öğrenci yurtlara başvuru yaptı02 Eylül 2022 Cuma 10:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti