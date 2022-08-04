KPSS'de soru sızıntısı iddiası: Yayınevine operasyon, DDK'dan yeni açıklama!

KPSS'de soru sızıntısı iddialarıyla ilgili DDK'nın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı; Yediiklim Yayınevine operasyon düzenlendi. DDK Başkanı süreçle ilgili yaptığı yeni açıklamada, incelemenin titizlikle yürüdüğünü bildirdi.