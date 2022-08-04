KPSS'de soru sızıntısı iddiası: Yayınevine operasyon, DDK'dan yeni açıklama!

Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.
DDK BAŞKANI'NDAN YENİ AÇIKLAMA
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.