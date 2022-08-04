KPSS'de soru sızıntısı iddiası: Yayınevine operasyon, YÖK'ten de yeni açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 KPSS Lisans Oturumuna ilişkin iddialar hakkındaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. YÖK Başkanı da devam eden soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Polis, Yediiklim Yayınevine operasyon başlattı.

Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

YAYINEVİNE OPERASYON

Polis, 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama başlattı.

YAYINEVİNDEKİ ARAMALAR SONA ERDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında polisin Yediiklim Yayınları'nda yaptığı aramalar bitirildi.

Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.

2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) talimat vermişti.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Yediiklim Yayınları'nın avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki aramanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın hızlı, güvenilir ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin güvenlik birimlerine teslim edildiğini bildirdi.

Bir matematik sorusu dışında birebir sorunun söz konusu olmadığını ancak benzer sorular bulunduğunu anlatan Gözüküçük, bugün basın açıklaması yapacaklarını, ayrıca DDK'ye gerekli bilgilendirme notlarını iletileceklerini ifade etti.

Soru üzerine soruşturma kapsamında gözaltına alınan olmadığını söyleyen Gözüküçük, yayınevinin bu konuda bir sorumluluğu olmadığını iddia etti.

Gözüküçük, "Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen, genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada, hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir." dedi.

YÖK'TEN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Erol Özvar, "2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

ÖSYM tarafından geçtiğimiz pazar günü KPSS sınavı gerçekleştirildi. Sınav sorularının birtakım yayınevinin deneme kitapları ile aynı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Haberin kaynağı, CİMER’e gelen başvurular üzerine ortaya çıktı. Olay sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili DDK'ya inceleme talimatı verdi. Aynı gece ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

YEDİ İKLİM EDEBİYAT DERGİSİNDEN AÇIKLAMA

Yedi İklim Edebiyat Dergisi, söz konusu gelişmelerle ilgili kurumlarının "isim benzerliği" dışında bir ilgisi olmadığını duyurdu. Derginin adına açıklama yapan Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal şu ifadeleri kullandı:

"1987’de yayın hayatına başlayan Yedi iklim dergisi, Büyük Doğu ve Diriliş dergilerinin izleğinde medeniyetin organik bağ ve sürekliliği adına Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören gibi öncü kuşakların ve şahsiyetlerin ruh iklimi ve ilkelerinde 35 yılı aşkın bir süredir yayımlanmaktadır.

Kültür, Sanat, Edebiyat ve Medeniyet dergisi olan Yedi İklim, pek çok şair, hikâyeci ve yazarın yetiştiği bir kültür ocağıdır. Günümüze kadar dergi yayıncılığı dışında herhangi bir faaliyeti olmamıştır. Basında sınavlara yönelik yayıncılık faaliyeti gösterdiği anlaşılan Yediiklim Yayınları ile uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığı gibi sahipleri veya kurucuları ile de bir tanışıklığımız bulunmamaktadır.

Sadece isim benzerliğinden ibaret olan bu durum kısa bir araştırma ile ortaya çıkabilecekken hakkaniyete ve hukuka aykırı bir şekilde bazı fırsatçılar tarafından dergimizin hedef alındığı, hakaret ve suç isnadına varan paylaşımlarda bulunulduğu esefle izlenilmiştir.

Sadece dergimizi değil inancımıza ve kültürel değerlerimize uzanan bu çirkin saldırılara karşı sessiz kalacağımız düşünülmemelidir. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına yukarıdaki açıklamayı halkımızın dikkatine sunarken çirkin paylaşımların düzeltilmesini umut ediyoruz. Yalan ve iftirada bulunmaya devam edenler hakkında yasal süreçlerin başlatılacağı kamuoyuna duyurulur."