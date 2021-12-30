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Kral Selman'dan İran'ı kızdıracak açıklama

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, 'Bölgede güven ve istikrarı sarsan İran rejiminin politikalarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz.' dedi.
Kral Selman'dan İran'ı kızdıracak açıklama

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Şura Meclisinin çalışmalarına başlaması münasebetiyle yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın yerel ve uluslararası politikalarına dikkati çekti.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) bütüncül varlığını korumaya önem verdiklerinin altını çizen Kral Selman, 5 Haziran 2017'den itibaren diplomatik ilişkileri askıya aldıkları Katar'la yeniden yakınlaşmaya vesile olan 5 Ocak 2021'de ülkesinin ev sahipliği yaptığı 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin de bunu kanıtladığına vurgu yaptı.

Filistin davasının Suudi Arabistan'ın dış politikasında öncelikli meselelerin başında yer aldığını söyleyen Kral Selman, şunları kaydetti:

"İran komşu bir ülkedir, dolayısıyla politikalarını ve bölgede sergilediği olumsuz davranışları değiştirerek diyalog ile iş birliğine doğru yol almasını umuyoruz. Bölgede güven ve istikrarı sarsan İran rejiminin politikalarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. İran rejimi, mezhepsel silahlı militan gruplar oluşturup destekliyor ve bölge ülkelerinde askeri gücünü sistematik olarak yayıyor.

Tahran yönetiminin nükleer program ve balistik füzeler geliştirme çalışmalarında uluslararası toplumla iş birliğine yanaşmadığını dile getiren Kral Selman, İran'ın Yemen'de hükümete karşı savaşan Husileri destekleyerek ülkedeki savaşı uzattığı gibi Suudi Arabistan'ı da tehdit ettiğini aktardı.

Suriye ve Libya'da ülke birliğini sağlayan siyasi çözüm odaklı tüm çabaları desteklediklerini kaydeden Kral Selman, Afganistan'daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirtti.

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