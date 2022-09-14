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Kraliçe 2. Elizabeth adına umre yapan şahıs tutuklandı

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth adına umre ziyareti yapmak için Suudi Arabistan'a giden bir kişi tutuklandı. Suudi Arabistan'da, hacıların Mekke'de pankart taşıması veya slogan atması yasak.
Kraliçe 2. Elizabeth adına umre yapan şahıs tutuklandı

Yemen uyruklu adam, İslam'ın en kutsal yeri kabul edilen Mekke'deki Ulu Cami'de "Kraliçe 2. Elizabeth'in ruhuna umre yapın, Allah'tan onu cennette ve salihler arasında kabul etmesini diliyoruz" yazılı bir pankart açtı.

Bu kişinin sosyal medyada paylaştığı klip kısa sürede yayıldı. Twitter'da yapılan yorumlarda "bu mesajı Mekke'de paylaşan kişinin yakalanması" yönünde istekler dile getirildi. 


Devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, "Ulu Cami'deki güvenlik güçleri, cami içinde pankart taşıyan ve bir video klipte görünen, umre düzenlemelerini ve talimatlarını ihlal eden Yemen uyruklu bir kişiyi tutukladı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Hakkında yasal işlem yapıldı ve savcılığa sevk edildi" ifadelerine yer verildi.

Devlet televizyonu, olayla ilgili tartışmalı video klibin yer aldığı, ancak afişin bulanık olduğu bölümleri yayınladı.

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