Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinde Türkiye'yi temsil edecek kişi belli oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KATILACAK

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenecek olan cenaze törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı açıklandı.