  • BIST 2.536,41
  • Altın 1024.996
  • Dolar 17.2316
  • Euro 18.6028
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
»

Kremlin: Doğal gaz için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyat durduruldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğal gazı için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatların durdurulduğunu açıkladı.
Kremlin: Doğal gaz için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyat durduruldu

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus doğal gazının sevkiyatına yönelik yeni rubleyle ödeme sisteminin uygulamaya geçtiğini anımsattı.

Söz konusu sistemi reddeden ülkelere doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu belirten Peskov, "Doğal gazı için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatlar durduruldu. Daha fazla kesinti yapılmayacak. Sistem ayarlandı ve çalışıyor. Gazı alanlar, Rusya Devlet Başkanı'nın ilgili kararnamesinde belirtilen yeni sisteme göre çalışıyorlar." dedi.

Rus enerji şirketi Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sistemde, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmaları, ardından söz konusu fonların Moskova Borsası'nda rubleye çevrilmesi öngörülüyor.

Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne yükselişle başladı09 Haziran 2022 Perşembe 10:21
  • Dolarda hareketlilik sürüyor09 Haziran 2022 Perşembe 09:48
  • ABD'de mortgage talebi 22 yılın en düşük seviyesine geriledi09 Haziran 2022 Perşembe 09:39
  • Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı09 Haziran 2022 Perşembe 09:39
  • Altında gözler merkez bankalarında09 Haziran 2022 Perşembe 09:09
  • Bakan Yardımcısı Tiryaki: Şapkamızı önümüze koyup düşünme vakti geldi08 Haziran 2022 Çarşamba 15:25
  • Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü08 Haziran 2022 Çarşamba 13:33
  • Bakan Bozdağ açıkladı: İşte yeni kira artış oranı08 Haziran 2022 Çarşamba 13:23
  • Yaşlı ve engelli aylıkları yatırıldı08 Haziran 2022 Çarşamba 13:15
  • Sanayi grubundan 5 ayda rekor ihracat08 Haziran 2022 Çarşamba 11:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti