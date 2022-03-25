Kremlin, Fosfor Bombası yanıtı: Anlaşmaları ihlal etmedik!

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın fosfor bombası ve kimyasal silah kullandığı iddialarını reddederek " Hiçbir zaman uluslararası anlaşmaları ihlal etmedik" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'li yetkililerin Rusya'ya yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

FOSFOR BOMBASI İDDİALARINA YALANLAMA

ABD'den birçok kez Rusya'nın kimyasal silah kullanabileceği uyarısına değinen Kremlin Sözcüsü iddiayı "Washington'ın kendi kimyasal ve biyolojik silah programından dikkati başka yöne çekme taktiği" şeklinde nitelendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'da fosfor bombası kullandığı iddiasına da yanıt veren Sözcü Peskov "Hiçbir zaman uluslararası anlaşmaları ihlal etmedik" dedi.

"ÇOK DAHA ÇEŞİTLİ"

ABD'nin Moskova'yı izole çabalarında kısmen etkili olduğunu belirten Peskov Biden'ın Rusya'nın G20'den çıkarılması talebine ilişkin "Dünya ABD ve Avrupa'dan çok daha çeşitli" yanıtını verdi.

NATO'nun Doğu kanadına yığınak yapmasıyla ilgili nasıl yanıt verileceğine dair Rusya Devlet Başkanı Putin'e öneri sunulacağını belirtti.