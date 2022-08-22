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Kremlin Sözcüsü'nün Türkiye tatil görüntüleri Rusya'da isyan çıkardı!

Rusya'nın Ukrayna savaşı devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ve eşi Tatiana Navka'nın Türkiye'de tatil yapmaları ve tatilde verdikleri görüntüler Rusya'da adeta isyan çıkardı. 
Kremlin Sözcüsü'nün Türkiye tatil görüntüleri Rusya'da isyan çıkardı!

Rusya'nın Ukrayna savaşı devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ve eşi Tatiana Navka'nın Türkiye'de tatil yapmaları ve tatilde verdikleri görüntüler Rusya'da adeta isyan çıkardı. Peskov ve eşi, "Savaştaki askerlerin anne ve ailelerinin yerine kendinizi koyun" diye eleştiriliyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in en güvendiği isimlerin başında gelen ve Kremlin Sözcüsü olarak yıllardır görev yapan Dimitri Peskov ve eşi Tatiana Navka’nın Türkiye tatili tartışma yarattı. Buz patencisi olan ve bir yapım şirketi olan Navka, geçen hafta eşiyle birlikte Türkiye’ye gelmişti. Fakat savaş devam ederken Navka’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

Özel yatta tatil görüntülerini paylaştı

Türkiye’ye gelen ve özel bir yat kiralayarak tatil yapan Navka, 1.2 milyonu aşkın sosyal medya takipçisine eğlendiği bir geceden görüntüleri paylaştı. Kremlin’in en önemli isimlerinden biri olan Peskov’un eşi olan Navka, özellikle Ege adalarında yaygın olan tabak kırma geleneğini uyguladı.

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Onlarca tabak kırarken çekilen görüntülerini paylaşan Navka büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Peskov’un 47 yaşındaki eşi açık havadaki bir restoranda masadaki tabakları alarak tek tek kırıyor. Navka daha sonra eline aldığı çok sayıda tabağı bir anda yere atarak kırıyor.

Hem Peskov hem de eşine yaptırım var

Fakat Navka’nın bu görüntüleri Türkiye’de mi çektiği yoksa bir Yunan adasına mı gittiği ise yeni bir tartışmayı başlattı. Hem Navka hem de Peskov ABD ve AB tarafından Ukrayna savaşı dolayısıyla yaptırım uygulanan kişiler arasında yer alıyor.

Yaptırımlar sebebiyle Navka ve Peskov’un Türkiye’de “taverna” benzeri bir yere gittiği tahmin edilirken sosyal medyada paylaşım yapan bazı kullanıcılar, “Savaş devam ederken Putin’in sözcüsü ve eşinin böyle zor zamanlarda parti yaptığı görüntüleri paylaşmasına inanamıyorum” yorumunu yaptı.

"Asker annelerinin yerine kendinizi koyun"

Navka’nın çok daha mütevazı davranması gerektiğini söyleyen bazı kullanıcılar, “Bu hiç uygun değil” dedi. Bir kullanıcı, “Bu tamamen utanç verici ve ülkelerini ve vatandaşlarını ne kadar sevdiklerini gösteriyor” ifadesini kullandı. Navka, “Savaşta sadece Ukraynalılar ölmüyor, Rus askerler de ölüyor ya da yakalanıyor. Sadece bir dakika kendinizi savaşta yaşamını yitiren bir askerin annesi yerine koyun ve bu görüntüleri gördüğünüzü düşünün” yorumunu yaptı.

Navka’nın bu görüntüleri Yunanistan’da mı yoksa Türkiye’de mi çektiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Twitter’da 400 binden fazla takipçisi olan Julia Ioffe isimli gazeteci de, “Görünüşe göre Peskov’un eşi Tatiana Navka Yunanistan’da parti yapıyor. Eşi Rusya’nın Ukrayna işgalini haklı çıkarmaya çalışmasını sürdürürken Avrupa’ya tatile gidebildiğini bilmiyordum” ifadesini kullandı.

 

 


 

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