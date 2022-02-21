Kremlin'den açıklama: 'Rusya öldürülecekler listesi hazırladı' iddiası

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Rusya'nın, işgal sonrası öldürülmesi gereken Ukraynalıların listesini hazırlandığı" iddiasının "tamamen yalan" olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ile yaşanan krize dair açıklamalarda bulundu.

Putin ile Biden'ın gerekli görülmesi halinde her an Ukrayna konulu bir telefon görüşmesi ya da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirebileceklerini belierten Peskov, "Rusya'nın, işgal sonrası öldürülmesi gereken Ukraynalıların listesini hazırlandığı" şeklindeki haberlere yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü, bu iddianın "tamamen yalan" ifade etti.

Peskov ayrıca, Donbass'taki durumun son derece gergin olduğunu belirterek, "Şu an için gerilimin dinmesine ilişkin bir emare görmüyoruz" dedi.