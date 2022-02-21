  • BIST 2.050,74
  • Altın 830.545
  • Dolar 13.6246
  • Euro 15.4881
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Kremlin'den açıklama: 'Rusya öldürülecekler listesi hazırladı' iddiası

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Rusya'nın, işgal sonrası öldürülmesi gereken Ukraynalıların listesini hazırlandığı" iddiasının "tamamen yalan" olduğunu söyledi.
Kremlin'den açıklama: 'Rusya öldürülecekler listesi hazırladı' iddiası

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ile yaşanan krize dair açıklamalarda bulundu.

Putin ile Biden'ın gerekli görülmesi halinde her an Ukrayna konulu bir telefon görüşmesi ya da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirebileceklerini belierten Peskov, "Rusya'nın, işgal sonrası öldürülmesi gereken Ukraynalıların listesini hazırlandığı" şeklindeki haberlere yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü, bu iddianın "tamamen yalan" ifade etti.

Peskov ayrıca, Donbass'taki durumun son derece gergin olduğunu belirterek, "Şu an için gerilimin dinmesine ilişkin bir emare görmüyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK'lı, 3 kişi yakalandı21 Şubat 2022 Pazartesi 12:07
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu21 Şubat 2022 Pazartesi 12:07
  • Risk altındaki bitki türleri botanik bahçede geleceğe taşınacak21 Şubat 2022 Pazartesi 12:04
  • Komandolar dualarla Suriye’ye uğurlandı21 Şubat 2022 Pazartesi 11:23
  • Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak21 Şubat 2022 Pazartesi 11:15
  • Kataloglu fuhuş çetesine operasyon21 Şubat 2022 Pazartesi 11:08
  • Ölü yunus ile deniz kaplumbağası sahile vurdu21 Şubat 2022 Pazartesi 11:08
  • Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı21 Şubat 2022 Pazartesi 11:06
  • ABD Büyükelçiliğinden vatandaşlarına Rusya'da terör saldırısı olabileceği uyarısı21 Şubat 2022 Pazartesi 11:02
  • Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi21 Şubat 2022 Pazartesi 10:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti