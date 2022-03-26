Kremlin'den fosfor bombası yanıtı: Anlaşmaları ihlal etmedik

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın fosfor bombası ve kimyasal silah kullandığı iddialarını reddederek "Hiçbir zaman uluslararası anlaşmaları ihlal etmedik" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın G20’den çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamalarında Moskova’dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov kendilerine yönelik böyle bir karar alınmasını önemsemediklerini işaret ederek, “G20 formatı çok önemli ancak mevcut durumda bu grubun üyesi ülkelerin bizimle ekonomik savaş içindeyken bu format Rusya için hayati bir öneme sahip değil” dedi.

ABD’nin G20 gibi örgütlerin yanı sıra birçok alanda Rusya’yı izole etme isteğini sürdürdüğünü söyleyen Peskov, “Şimdiye kadar çok az etkili olabildiler. Dünya hala ABD ve Avrupa ülkelerinden daha fazlası” diyerek ABD’nin Rusya’ya yönelik politikalarını eleştirdi.

Biden’ın oğluna ait vakfın Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarların finanse ettiği iddiası

Rusya’nın gündeme getirdiği Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlar konusuna değinen Peskov, “ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ait vakfın Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarların finansmanında yer alması konusunda Washington’dan açıklama talep edeceğiz. Sadece biz değil, Çin’in de bu konuda talebi olduğunu biliyoruz” dedi.