Kremlin'den nükleer açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşında nükleer silah riskiyle ilgili tüm dünyanın tedirginliği sürerken Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin'den, "Rusya bunun bir parçası olmayacak" ifadeleri geldi.

Rusya lideri Vladimir Putin, "Blöf yapmıyoruz. Yanıt verecek çok sayıda silahımız var." diyerek Batı'nın Rusya'ya nükleer şantaj yaptığını dile getirmişti.

Putin'in bu açıklamalarına Batı'dan çok yoğun tepki gelmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'den bu tür nükleer retoriği tekrar tekrar görürsek, bunu ciddiye almamız gerekecek. Bu nedenle, bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağı ve nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiği mesajını net bir şekilde iletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"Rusya bunun bir parçası olmayacak"

Kremlin'den bugün nükleer füze konusunda açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Batılı liderler her gün nükleer silahlarla ilgili söylemlerde bulunuyor, Rusya bu söylemlerin içinde yer almak istemiyor ve olmayacak." denildi.

"Görüşme teklifi gelmedi"

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşme ihtimaline yönelik bir soruya ise iki taraftan da konuya yönelik bir teklif gelmediğini söyledi.