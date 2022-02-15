Kremlin'den son dakika açıklaması: Putin hazır

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere ve diyaloğa her zaman hazır olduğu vurgulandı.

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere ve diyaloğa her zaman hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna ile yaşanan krizin, Rusya'nın güvenlik kaygıları çerçevesinde ele aldığı sorunlardan sadece biri olduğu belirtildi.

GERGİNLİK HAD SAFHADA

Rusya ile Ukrayna arasında 2013-2014 yıllarında başlayan kriz, bugün savaşın eşiğine kadar gelmiş durumda.

Moskova Ukrayna'nın doğu sınırına yığınağı her geçen gün artırırken, bir taraftan da savaş çıkmasın diye diplomasi trafiği de hızlandı.

2014'te Kırım'ı ilhak eden ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti" adı altında iki küçük özerk yönetim kurulmasına arka çıkan Moskova yönetimi, Kiev'in NATO üyeliğine karşı çıkıyor ve bunu savaş sebebi sayacağını belirtiyor.

Putin geçtiğimiz günlerde Macron ile yaptığı basın toplantısında, olası bir savaşın kazanacağı olmayacağını belirterek, ellerindeki nükleer silahlara vutgu yapmıştı.