  • BIST 2.018,81
  • Altın 813.43023
  • Dolar 13.5942
  • Euro 15.3967
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 0 °C
»

Kremlin'den son dakika açıklaması: Putin hazır

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere ve diyaloğa her zaman hazır olduğu vurgulandı.
Kremlin'den son dakika açıklaması: Putin hazır

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere ve diyaloğa her zaman hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna ile yaşanan krizin, Rusya'nın güvenlik kaygıları çerçevesinde ele aldığı sorunlardan sadece biri olduğu belirtildi.

GERGİNLİK HAD SAFHADA

Rusya ile Ukrayna arasında 2013-2014 yıllarında başlayan kriz, bugün savaşın eşiğine kadar gelmiş durumda.

Moskova Ukrayna'nın doğu sınırına yığınağı her geçen gün artırırken, bir taraftan da savaş çıkmasın diye diplomasi trafiği de hızlandı.

2014'te Kırım'ı ilhak eden ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti" adı altında iki küçük özerk yönetim kurulmasına arka çıkan Moskova yönetimi, Kiev'in NATO üyeliğine karşı çıkıyor ve bunu savaş sebebi sayacağını belirtiyor.

Putin geçtiğimiz günlerde Macron ile yaptığı basın toplantısında, olası bir savaşın kazanacağı olmayacağını belirterek, ellerindeki nükleer silahlara vutgu yapmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO, 16 Şubat’ta Avrupa’da askeri mevcudiyeti artırmayı görüşecek15 Şubat 2022 Salı 10:03
  • Sultangazi’de kapalı pazar alanı hizmete açıldı15 Şubat 2022 Salı 09:56
  • Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü15 Şubat 2022 Salı 09:55
  • Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu15 Şubat 2022 Salı 09:48
  • Kabine'de kritik konular masada olacak15 Şubat 2022 Salı 09:46
  • Bayrampaşa'da gıda imalathanesinde yangın15 Şubat 2022 Salı 09:42
  • Kremlin'den son dakika açıklaması: Putin hazır15 Şubat 2022 Salı 09:33
  • Batman'da eylem hazırlığındaki 5 PKK şüphelisi yakalandı15 Şubat 2022 Salı 09:33
  • Japonya'dan, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya 'yaptırım' mesajı15 Şubat 2022 Salı 09:32
  • Türkiye ve dünya gündemi15 Şubat 2022 Salı 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti