Kreşlere yoğun ilgi

Uygun fiyatıyla aile bütçesini de sarsmayan kreşlerde, her yönüyle donanımlı nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Eğitim öğretim yılı başladığında günlerini geçirecek olan çocuklar, çeşitli aktivitelerle de hem eğlenecek hem de öğrenecek. Tam gün hizmette olacak olan kreşler, tuvalet eğitimini tamamlamış 3-6 yaş çocuklara eğitim verecek.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİDİR
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Okul öncesi eğitim çok önemlidir. Şimdiden yavrularımıza eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum” dedi.
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