Kreşlere yoğun ilgi

Yenimahalle Belediyesi’nin tam donanımlı kreşleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Toplamda 12 kreşi ile Yenimahalleli miniklere hizmet edecek olan belediye, 2 bin 330 ailenin çocuğunu kayıt ettirmek için ilk tercihi oldu.