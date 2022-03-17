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Kriminal İnceleme Aracı 'KIRAÇ', Bursa polisine teslim edildi

-EMNİYET Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere, olay yerinde oluşan bulguları yerinde delile dönüştüren Kriminal İnceleme Aracı’nı (KIRAÇ) teslim etti.
Kriminal İnceleme Aracı 'KIRAÇ', Bursa polisine teslim edildi

Olay yerinde bulunan bulguları daha olay yerindeyken delile dönüştüren ve teknolojik donanımı sayesinde Mobil Olay Yeri Şube Müdürlüğü görevi gören kriminal inceleme aracı KIRAÇ, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Olay yerindeki birçok bulgunun, dakikalar içinde kimyasal ve fiziki incelemeden geçirilebilmesini sağlayan KIRAÇ ile failin kimliği olay yerinde tespit edilebilecek. Böylece şüpheli ve şüphelilerin bilgilerine olay yerinde ulaşan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilgili birimlerle irtibata geçerek yakalama çalışmasına kısa sürede başlanmasını sağlayacak.

OLAY YERİ İNCELEME, DELİLLERİ HAVADAN ARAYACAK

Kent genelinde yaşanabilecek afetler ya da suç mahallerinde bulgu ve kimlik tespiti çalışmalarının hızlanmasında büyük rol oynayacak aracın içerisinde jeneratör, inceleme cihazları, 2 adet dron ve parmak izi bulgularını belirleyen cihaz bulunuyor. Teslim töreninde yapılan tatbikatta cinayet olayını inceleyen ekipler, dron ile delil araması yaptı. Olay yerine yaklaşık 10 metre uzaklıkta, cinayette kullanıldığı düşünülen tabancayı bulan ekipler parmak izi belirlemesi için çalışma başlattı. Emniyet yetkilileri dron destekli delil araması sayesinde, en küçük detayların bile soruşturmaya dahil edilebileceğini ve şüphelilerin kimliğinin kısa sürede belirlenebileceğini belirtti.

‘ADALETİN EN KISA SÜREDE SAĞLANMASINI AMAÇLIYORUZ’

Teslim töreninde açıklama yapan emniyet yetkilisi, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı olarak, 'Delile olan güven devlete olan güvendir' anlayışından hareketle, olay yerinde bulunan bulguları daha olay yerinde delile dönüştüren Kriminal İnceleme Aracı KIRAÇ'ın Bursa Emniyet Müdürlüğüne teslimi için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla gerçekleştirmiş olduğumuz proje kapsamında, olay yerine giden ekibimizin olay yerinde elde ettiği bulguların incelemesinin burada yapılması, daha sonra suçluların kimlik tespitlerinin olay yerinde yapılması ve ilgili birimlere bildirilerek adaletin en kısa sürede sağlanmasını amaçlıyoruz."

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