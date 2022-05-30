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Kripto para piyasasında kayıp yüzde 50'yi geçti

Kripto para piyasalarında son dönemdeki düşüş trendi devam ediyor. Piyasalardan 8 haftada 1 trilyon dolar silindi.
Kripto para piyasasında kayıp yüzde 50'yi geçti

Geçen haftayı kayıplarla kapatan kripto para piyasaları yeni haftaya yükselişle girdi. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 5.8 yükselerek 1 trilyon 330 milyar dolara çıktı.

Saat 09.40 itibariyle Bitcoin yüzde 5.8 yükseldi. BTC'nin fiyatı 30 bin 724 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 43.90 seviyelerinde geziniyor. Günlerdir BTC karşısında ezilen Ethereum ise yatırımcısını sevindirdi. ETH son 24 saatte yüzde 7.1 yükselerek bin 909 dolara çıktı.

Ripple ve Dogecoin cephelerinde de yükseliş gözlemlendi. XRP son 24 saatte yüzde 5.5 artarak 40 centi aştı. DOGE ise yüzde 5.8 yükselerek 8 centin yukarılarına çıktı. 

BİTCOİN 9 HAFTADIR DÜŞÜYOR

Kripto para piyasalarında bir rekor daha kırıldı. Bitcoin tarihinde ilk kez 9 hafta boyunca üst üste değer kaybı yaşadı. 

BTC dokuz haftalık kaybın ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Bitcoin'in sadece mayıs ayında değer kaybı yüzde 22 oldu. 

Bitcoin daha önce de uzun süreli değer kayıpları yaşamıştı. Ancak ilk defa dokuz hafta boyunca durmadan değer kaybetti.

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