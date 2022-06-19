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Kripto para piyasasında satış hızlanırken Bitcoin 18 bin doların altına indi

Kripto şirketlerinin, çalışanları işten çıkarmaya başlaması ve faiz artışlarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasının ardından Bitcoin, Aralık 2020'den bu yana ilk kez 18 bin doların altına geriledi.
Kripto para piyasasında satış hızlanırken Bitcoin 18 bin doların altına indi

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 0,17 düşerek 836 milyar doların altına indi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı geçici de olsa Aralık 2020'den beri ilk kez 18 bin doların altına indi ve daha sonra biraz toparlanarak 19 bin doların üzerine yükseldi.

Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 31’e yaklaştı. 21 Mayıs 2022’de Bitcoin’in piyasa değeri 558,6 milyar dolar olurken, 19 Haziran itibarıyla 400 milyar doların altına geriledi.

Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesi, diğer kripto para birimlerinde de sert kayıplar yaşanmasına sebep oluyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son bir haftada yüzde 32'den fazla değer kaybederek 1000 doların altına indi.

Kripto para piyasasındaki son düşüş, ABD’de hisse senetleri piyasasında artan faiz oranları ve ekonomide artan resesyon riski endişesiyle yüzde olarak son iki yılın en yüksek gerilemenin yaşandığı haftanın ardından gelmesi dikkati çekti.

Mayıs ayının ortasında, kripto para birimi TerraUSD'nin değer olarak “çökerek” kripto piyasasını sarsmasının ardından, 13 Haziran’da en büyük kripto para borç verenlerinden biri olan Celsius Network “sıra dışı pazar koşulları” nedeniyle tüm işlemlerini durdurduğunu açıklamıştı. Bu da piyasada belirsizliğin artmasına neden olmuştu.

Celsius Network'ü çevreleyen türbülans ve başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşlerinin Fed’in geçen hafta 75 baz puan artırmasının ardından kuvvetlenmesi ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını beraberinde getirirken, buna paralel kripto sektörde artan belirsizlikler kripto para piyasasını baskı altında tutmaya devam ediyor.

Kripto para borsası Coinbase, 14 Haziran'da çalışan sayısını yüzde 18 azaltacağını duyurdu.

İşten çıkarmalar şirketlerin kripto piyasasında hızlı bir toparlanma beklemediğinin bir işareti olarak görüldüğü için piyasadaki belirsizliği artırıyor. Öte yandan, bazı kripto madencilerinin varlıklarını satması dikkati çekiyor. Madenciler düşen Bitcoin fiyatı nedeniyle ortalama gelirlerinin sadece yüzde 39'unu kazandıklarından, özellikle daha küçük şirketler finansal zorluklar yaşıyor ve Bitcoin varlıklarını tasfiye ediyor.

Analistler, jeopolitik belirsizlikler, yüksek faiz oranları ve önde gelen kanun yapıcıların kripto paralarla ilgili devam eden olumsuz görüşleri ve ekonominin resesyona girme riski ile birlikte bu ekonomik ortamda kripto piyasasına “güven krizi” nedeniyle kripto para birimleri için uzun süreli bir ayı piyasasının muhtemel olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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