Kristersson'dan Türkiye'de ilk açıklama: YPG'yle diyaloğu keseceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'da İsveç Başbakanı Kristersson ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve İsveç'in NATO üyeliği ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Kristersson resmi törenle karşılanacak, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Kristersson onuruna resmi akşam yemeği verecek.

MASADA NE VAR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği belirtildi.

Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortak İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Geçtiğimiz günlerde İsveç Radyosu'na konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, yeni hükümetin terör örgütü YPG ile aralarına mesafe koyacaklarını duyurdu. Billstrom açıklamasında "Bu kuruluşlar ile PKK arasında çok yakın bir bağlantı var" dedi ve "Birincil hedef İsveç'in NATO'ya üyeliği" diye de ekledi.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Böyle bir dönemde Ankara'ya gelen İsveç lideri, ziyareti kapsamında ilk önce Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Kristersson, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

İsveç Parlamentosu'nun, Türkiye ile "İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu" kurulması için çalışma başlattığını duyuran Başbakan Kristersson, "İsveç, muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç, terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek" diye konuştu.

Öte yandan Kristersson, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kristersson, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalarken, şunları yazdı:

"Yaklaşık 100 yıl önce tarafınızca kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek benim için büyük bir onurdur. 1934'te Ankara'daki İsveç Büyükelçiliği'nin açılışında, dönemin Veliaht Prensi Gustaf Adolf ile çekilmiş fotoğraflarınız, bana ülkelerimiz arasındaki yakın bağların ne kadar eskiye dayandığını anımsatmaktadır. İsveç ve bu güzel ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme temennilerimle."

Ziyarette, Kristersson'a Ankara Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Atalay eşlik etti.