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Küçükbaş hayvan ıslahı çalışmalarının yürütülmesine yönelik protokol imzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında küçükbaş hayvan ıslahı çalışmalarına yönelik protokol imzalandı.
Küçükbaş hayvan ıslahı çalışmalarının yürütülmesine yönelik protokol imzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) arasında "Koyun ve Keçi Türü Hayvanlarda Ulusal Islah Programının Hazırlanması ve Yürütülmesi"ne dair protokol imzalandı.

TÜDKİYEB'den yapılan açıklamaya göre taraflar adına imzaları, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, TAGEM Genel Müdürü Metin Türker ve TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nihat Çelik, yeni protokolün küçükbaş hayvan ıslahının dönüm noktası olacağını belirterek, "Yerli koyun ve keçi ırklarımızın ıslah çalışmaları Bakanlığımızın iki ayrı genel müdürlüğünde yürütülüyordu. Şimdi yeni protokol ile bu iki ayrı ıslah çalışması tek çatı altında birleştirilerek bir bütünlük sağlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Ülkenin ihtiyacı olan yüksek vasıflı damızlık koç ve tekeleri yetiştirmeyi amaçladıklarının altını çizen Çelik, bunun yolunun da ıslah çalışmalarından geçtiğini bildirdi.

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