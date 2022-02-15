Küçükbaş hayvan yetiştiricileri çoban sorununa çözüm arıyor

Yaklaşık 60 milyon koyun ve keçiyle küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Türkiye'de, yetiştiriciler, asgari ücreti aşan maaş imkanlarına rağmen çoban bulamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, geçen yılın kuraklık nedeniyle tarım ve hayvancılık açısından çok zor geçtiğini buna rağmen üretime devam ettiklerini, hayvan sayısında bu süreçte yüzde 12 civarında bir artış sağlandığını söyledi.

Hükümetin küçükbaş hayvancılığa verdiği desteklerin karşılıksız kalmadığını ifade eden Çelik, 84 milyon nüfusun gıda güvencesini sağlama noktasında yetiştiricilerin gece gündüz demeden çalıştığını anlattı.

Nihat Çelik, Kovid-19 salgınıyla şehirlerden kırsala göçün başladığını, bu dönemde küçükbaş hayvancılığa ilginin de arttığını dile getirdi.

"Çobanlık saygın bir meslek haline gelsin istiyoruz"

Son yıllarda hayvancılık sektörünün en büyük sorunlarından birinin çoban bulamamak olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Hayvancılığa ilgi var fakat çoban sıkıntısı çok fazla. Aynı zamanda çok sayıda işsiz insanımız da var. İŞKUR tarafından her sene personel alımı oluyor, bu çok önemli bir çalışma. Fakat biz buna yüzde 25 çoban kontenjanı eklenmesini istiyoruz. Çobanlar da bu imkanlardan faydalansın, çobanlık kamuoyunda kabul görsün, saygın bir meslek haline gelsin, insanlarımız buna özendirilsin ve bunu yapsın istiyoruz. Gençlere bu mesleği sevdirmemiz lazım. Üreticiler aslında çobanlara iyi paralar da veriyor, şu anda asgari ücretin altında ücret alan çoban yok. Hayvan sayımızı hedeflediğimiz sayıya ulaştırma noktasında çoban olmazsa olmazımız çünkü sürülerimiz arttıkça çoban ihtiyacımız da artacaktır."

Ocak yağışları umutlandırdı

Bu kış etkili olan sağanak ve karın sevindirici olduğunu, çayır ve meraların yeşillenmesiyle bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini kaydeden Çelik, ormanların küçükbaş hayvanların otlatılmasına açılmasını istediklerini kaydetti.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede ormanlarımız yangınlardan korunacak, girdi maliyetlerinin artmasıyla yaşanan yem açığının kapatılması mümkün olacaktır. Otlar yanacağına hayvanlar yesin. Destek devletten, üretim bizden. Pandeminin başında 45 milyon civarında olan hayvan sayımız şu anda 57 milyon bandında. Bizim ithalattan tamamen kurtulmamız için yegane yol küçükbaş hayvancılığın gelişmesi. Cumhurbaşkanımızın desteği her zaman yanımızda, daha önce almadığımız ilave destekler verildi. Bunlar karşılıksız kalmıyor. Biz bu desteklerin daha da artmasını istiyoruz çünkü küçükbaş hayvancılığa verilen her destek ülke ekonomisine geri dönüyor."