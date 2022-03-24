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Küçükçekmece adliyesi önünde çatışma: 3 ölü, 4 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 18 kişi gözaltına alınırken, çatışmanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece adliyesi önünde çatışma: 3 ölü, 4 yaralı

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 2 gruptan Nazım Sözer (57), Kadir Mendanoğlu (35), 

Selcan Selvi (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Sözer( 49) , Diyar Sözer (24), Ercan Sözer (46) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi gönderildi.  Yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürülürken, yaralılardan Ercan Sözer'in durumunun ağır olduğu öğrendildi. Özel harekat polislerininde çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı olayda, 18 kişi gözaltına alındı. 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği belirtildi. 



FİLM ÇEKİMİ SANDI

Adliye önündeki çatışma, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerden birinde görüntü çeken kişinin, olayı anlamayarak "Flim mi çekiyorlar bunlar" dediği duyuluyor. Görüntüyü çeken kişi bu sırada ablasını da yanına çağırıyor. Polis havaya ateş ederek olaya müdahale ederken, bazı şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor.

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