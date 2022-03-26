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Küçükçekmece emniyetinden şok denetim

KÜÇÜKÇEKMECE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında, 334 polisin katılımı ile şok denetim gerçekleştirdi.
Küçükçekmece emniyetinden şok denetim

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de yer aldığı denetim, 26 noktada 71 ekip, 334 polisin katılımı ile gerçekleşti. 

Polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları kişileri tek tek kimlik kontrolünden geçirerek, Genel Bilgi Taraması(GBT) yaptı. Oluşturulan denetim noktalarında araçları da durduran ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza uyguladı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerin gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.

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