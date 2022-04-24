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Küçükçekmece'de meydan kavgası kamerada

Küçükçekmece'de meydan kavgası kamerada
Küçükçekmece’de sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde İkitelli’de yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir grupla, başka bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle tarışmaya girdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda savaş alanına döndü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sone ererken tarafların polise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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