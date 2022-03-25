  • BIST 2.192,03
  • Altın 932.068
  • Dolar 14.841
  • Euro 16.359
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 8 °C
» »

Küçükçekmece'de taciz iddiasına dayak

Küçükçekmece'de taciz iddiasına dayak
Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi mahalleli darbetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Kilis'te, seyir halindeki otomobil alev aldı
Kilis'te, seyir halindeki otomobil alev aldı
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmene 'kabul edilemez' davranışa soruşturma
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmene 'kabul edilemez' davranışa soruşturma
Ankara Mamak'ta market çalışanlarıyla müşteriler kavga etti
Ankara Mamak'ta market çalışanlarıyla müşteriler kavga etti
Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket 
Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket 
Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
Son Eklenen Videolar
Çatısına güneş enerjisi panelleri kurulan Nef Stadı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda
Çatısına güneş enerjisi panelleri kurulan Nef Stadı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda
Köprüden geçen sokak köpeğine güvenlik konvoyu
Köprüden geçen sokak köpeğine güvenlik konvoyu
Torunlarıyla savaştan kaçan Azerbaycanlı kadın Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor
Torunlarıyla savaştan kaçan Azerbaycanlı kadın Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor
Mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği 7 saatlik çabayla hastaneye kaldırıldı
Mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği 7 saatlik çabayla hastaneye kaldırıldı
"BİZİM YOLUMUZ GELECEĞE"
"BİZİM YOLUMUZ GELECEĞE"
Yiyip içip gezdi, 10 bin lira dolandırdı
Yiyip içip gezdi, 10 bin lira dolandırdı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti