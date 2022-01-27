  • BIST 1.943,63
  • Altın 786.84183
  • Dolar 13.6057
  • Euro 15.2496
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -7 °C
»

Küfretti, diye mesai arkadaşı çekiçle başına vurmuştu; kurtarılamadı

Adana’da, çalışma arkadaşı Emre K. (22) tarafından küfrettiği gerekçesiyle çekiçle başına vurulan Mahmut Eser (38), 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Küfretti, diye mesai arkadaşı çekiçle başına vurmuştu; kurtarılamadı

Olay, 21 Ocak günü saat 08.00 sıralarında, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde TIR dorsesi üretilen fabrikada meydana geldi. Fabrikanın yöneticisi, kaynak işlerinin hızlı bitirilmesi için işçileri uyardı. Bunun üzerine kaynakçı Mahmut Eser, iddiaya göre, küfrederek çalışma arkadaşlarına kızdı. Yaklaşık 3 hafta önce işbaşı yapan Emre K. de karşılık verdi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Emre K., elindeki çekiçle Eser’in başına vurdu. Eser, aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mahmut Eser, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Emre K. ise fabrikaya gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Emniyete götürülen Emre K., ifadesinde, "Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle başına vurdum" dedi.

Adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede entübe edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mahmut Eser ise 1 hafta sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eser’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taksi çalan şüpheliyi taksiciler yakalayıp polise teslim etti27 Ocak 2022 Perşembe 10:34
  • Dışişleri Bakanlığından 'Uluslararası Holokost Anma Günü' açıklaması27 Ocak 2022 Perşembe 10:18
  • Kar temizlerken ölümden döndü27 Ocak 2022 Perşembe 10:16
  • Üsküdar'da kayan aracın binaya çarpma anı kameraya yansıdı27 Ocak 2022 Perşembe 09:51
  • Esenyurt'ta sokak ortasında tabancayla vuruldu27 Ocak 2022 Perşembe 09:51
  • PKK'dan kaçıp teslim olan 2 örgüt mensubu, aileleriyle buluştu27 Ocak 2022 Perşembe 09:50
  • İneği üçüz doğuran Neslihan Ergaş: Üçüz olunca şaşırdık27 Ocak 2022 Perşembe 09:50
  • Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığı bildirildi27 Ocak 2022 Perşembe 09:27
  • 4 il için yoğun kar uyarısı27 Ocak 2022 Perşembe 09:26
  • Karın kapattığı yolda bırakılan motosikleti temizleyip çaldılar27 Ocak 2022 Perşembe 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti