  • BIST 2.482,16
  • Altın 928.954
  • Dolar 14.6435
  • Euro 15.8399
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, dünya turizminin parlayan yıldızı olmuştur

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, hükümetin ve sektör temsilcilerinin uyum içerisinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda Türkiye'nin dünya turizminin parlayan yıldızı olduğunu bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, dünya turizminin parlayan yıldızı olmuştur

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Kovid-19 salgınının tüm sektörleri olumsuz etkilediğine işaret eden Ersoy, bu süreçte zor şartlarda mücadele veren sektörlerin başında "turizm" sektörünün yer aldığını belirtti.

Salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek, turizm sektörünün bu süreçten minimum seviyede etkilenmesi için paydaşlarla iş birliği içerisine girip, büyük mücadeleler verdiklerini anlatan Ersoy, "Artık bu zor günlerin geride kaldığına inanıyoruz. Dünyanın en güçlü turizm potansiyeline sahip ülkelerinden biri olan Türkiye'nin önümüzdeki süreçte hedeflerine ulaşacağından asla kuşku duymuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Eşsiz doğal güzelliklerimizin yanı sıra kültürel ve tarihi zenginliklerimizle Türk turizmi her geçen yıl daha da büyüyor ve gelişiyor. El birliğiyle gerek hükümetimizin gerekse sektör temsilcilerimizin uyum içerisinde yürüttüğü çalışmaların neticesinde Türkiye, dünya turizminin parlayan yıldızı olmuştur. Ülkemiz adına büyük bir önem arz eden turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle turizm camiasının tüm çalışanlarının Turizm Haftası'nı kutluyor, milletimize saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nuri Şahin tepkisi! 'Müsaade etmeyeceğiz'15 Nisan 2022 Cuma 15:03
  • Mahkemeden Osman Kavala hakkında karar15 Nisan 2022 Cuma 14:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı15 Nisan 2022 Cuma 14:39
  • NATO gemileri Baltık Denizi'ne konuşlanıyor15 Nisan 2022 Cuma 14:27
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, dünya turizminin parlayan yıldızı olmuştur15 Nisan 2022 Cuma 14:21
  • Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli yarın açılacak15 Nisan 2022 Cuma 13:42
  • Beyaza bürünen Aydın ovasında zorlu çilek hasadı başladı15 Nisan 2022 Cuma 13:42
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya'da kıldı15 Nisan 2022 Cuma 12:48
  • Bakan Varank'tan 'elektrikli otomobil' açıklaması!15 Nisan 2022 Cuma 12:46
  • TIR'dan düşen CNC makinesi TEM'i felç etti15 Nisan 2022 Cuma 12:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti