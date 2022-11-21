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Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Yabancı turistte yüzde 38.36 artış

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; 2022 yılı ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.36 artış kaydedildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Yabancı turistte yüzde 38.36 artış

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekim 2022 Aylık Sınır Bülteni'nin yayımladı.

2022 yılı ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.36 artış kaydedildi. 4 milyon 803 bin 198 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.

Ekim ayında ülkemize gelen 4 milyon 803 bin 198 kişi yabancı ziyaretçinin 176 bin 193'ü ( 3.67%) günübirlikçi.

Ekim ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %34,58 (1.661.003)

2-İstanbul %32,99 (1.584.692)

3-Edirne %9,10 (436.972)

4-Muğla %7,03 (337.805)

5-Artvin %3,74 (179.835)

2022 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %88,14 artış göstererek 39 milyon 613 bin 471 oldu.

2022 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemize gelen 39 milyon 613 bin 471 yabancı ziyaretçinin 853 bin 680'i (2.16%) günübirlikçi.

Ocak-Ekim döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %33,76 (13.372.526)

2-Antalya %30,81 (12.204.275)

3-Edirne %9,98 (3.954.818)

4-Muğla %7,48 (2.963.357)

5-Artvin %3,55 (1.405.111)

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